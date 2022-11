Addio a Nico Fidenco.

Il cantautore di “Legata a un granello di sabbia”, primo grande tormentone estivo nella storia della musica italiana con 14 settimane al top delle classifiche e primo 45 giri a superare in Italia il milione di copie vendute, è morto questa notte a Roma: aveva 89 anni.

Al secolo Domenico Colarossi, Fidenco sbancò negli anni ‘60 con brani tratti da colonne sonore, come “What a Sky” – nella versione italiana “Su nel cielo” - dal film di Francesco Maselli “I delfini”.

Ancora “Just that same old line” dal film “La ragazza con la valigia” con Claudia Cardinale; “Moon River” da “Colazione da Tiffany” con Audrey Hepburn.

Tra gli altri grandi successi pop in vetta alle classifiche anche “Con te sulla spiaggia”, “Se mi perderai”, “La voglia di ballare”, “Goccia di Mare”, “Non è vero”.

Dagli anni Settanta in poi ha continuato a occuparsi di colonne sonore e si è cimentato con grande successo nelle sigle degli anime giapponesi. Nel 2007 si è esibito dal vivo al Lucca Comics & Games.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata