È morta Nichelle Nichols, il “tenente Uhura” della navicella Enterprise di “Star Trek”. L’attrice, che è stata una delle prime donne afro-americane a ottenere un ruolo da protagonista in una serie tv aveva 89 anni ed era affetta da problemi di cuore. Viveva a Silver City, nel New Mexico.

Nichelle pensava di dover interpretare la parte di Uhura per una sola stagione ma Martin Luther King in persona l’aveva convinta a restare perché era una vera e propria rivoluzione negli anni delle marce per i diritti civili avere una donna nera non presentata in tv in un ruolo subalterno.

Uhura, che significa "libertà" in swahili, era un ufficiale di bordo altamente addestrata, di preciso la quarta in comando sulla Enterprise.

Nichelle Nichols la si ricorda non solo per essere stata la prima attrice a mostrare l’ombelico in tv ma anche perché in un episodio del novembre 1968, durante la terza stagione dello show e un anno dopo la storica sentenza della Corte Suprema Virginia vs. Loving che aveva legalizzato i matrimoni tra persone di razze diverse, lei e il capitano Kirk (William Shatner) erano stati costretti ad abbracciarsi dagli abitanti di uno strano pianeta e il bacio seguente è considerato il primo interrazziale negli annali della televisione.

(Unioneonline/s.s.)

