Lutto in casa Grande Fratello.

È morta a 37 anni Monica Sirianni, ex concorrente e volto del reality nel 2012. È stata colta da un malore improvviso mentre si trovava in un bar a Soveria Mannelli (Catanzaro) con un gruppo di amici.

Immediati i soccorsi del 118 e la corsa in ospedale. Ma all’arrivo non c’è stato nulla da fare: Sirianni è morta poco dopo. In corso gli accertamenti per chiarire le cause del decesso. Non si esclude che sia stata colpita da un infarto.

