È morto Domenico “Gigi” Canu, chitarrista dei Planet Funk: 66 anni, da tempo soffriva di un tumore.

«È con grande dolore che i Planet Funk comunicano la prematura scomparsa di Domenico Gigi Canu che si è spento oggi all'età di 66 anni, informazioni sulle esequie verranno comunicate appena possibile». Lo spiega in una nota l’agenzia About che «si unisce alla famiglia, agli amici e ai Planet Funk in questo momento di grande dolore».

Canu era lo storico chitarrista del gruppo fondato nel 1999 dai due tastieristi Marco Baroni e Alex Neri, dallo stesso Canu e dal bassista Sergio Della Monica fondendo la vecchia formazione dei napoletani Souled Out, tra cui Canu, e i sarzanesi Kamasutra.

Risale alla fine del 2000 il primo enorme successo del gruppo, Chase The Sun, cantata dalla finlandese Auli Kokko, che riprende la melodia di “Alla luce del giorno”, composta nel 1969 da Ennio Morricone per la colonna sonora del film Metti, una sera a cena. Nella primavera del 2001 esce Inside all the People, cantata dall’inglese Dan Black, con cui i Planet Funk stringono un fortunato sodalizio arrivato fino ad oggi.

