È morto a 46 anni Benji Gregory, l’ex baby star noto per il suo ruolo nella serie di successo degli anni Ottanta “Alf”.

A dare la notizia, attraverso i social, è stata sua sorella Rebecca.

Il corpo di Gregory è stato trovato nella sua auto il mese scorso. Anche il suo cane da assistenza, che era con lui, è stato trovato senza vita.

La sorella ha spiegato al sito di notizie TMZ che il fratello si è addormentato nel veicolo in un parcheggio in Arizona ed è morto per un colpo di calore.

(Unioneonline/s.s.)

