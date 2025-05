Appuntamento con la musica giovedì 29 maggio ad Abbasanta.

L’assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con la Scuola civica di musica Guilcer Barigadu e l’università della terza età di Abbasanta propongono l’evento “La poesia in musica di Fabrizio de Andrè”. L’appuntamento è per le 18.30 nella sala convegni dell’Unitre in via Guiso.

Si esibiranno Aurelio Serra alla voce, Alberto Floris alla chitarra e Fabrizio Meli al pianoforte. La direzione musicale e organizzativa è di Bruno Camera.

