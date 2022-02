Achille Lauro ce l’ha fatta.

Il 31enne nato a Verona e cresciuto a Roma, superfavorito alla vigilia e in pole anche per i bookmakers, ha vinto con “Stripper” la prima edizione di “Una Voce per San Marino”, come stabilito da una giuria guidata da Mogol.

Lauro stacca così il pass per partecipare all’Eurovision Song Contest in programma dal 10 al 14 maggio a Torino, come rappresentante della Repubblica del Titano. “Sfiderà” tra gli altri Mahmood e Blanco, portacolori dell'Italia e vincitori con “Brividi'” dell'ultimo festival di Sanremo, dove Lauro si è piazzato 14esimo con “Domenica”.

Niente da fare per Valerio Scanu: il cantante maddalenino ha comunque raccolto applausi con la sua "Io credo".

Tra i big in lizza anche Ivana Spagna, Alberto Fortis con il batterista della Formula 3 Tony Cicco e la band romana Deshedus. Per motivi di salute invece non ha potuto partecipare il rapper Blind, fra i protagonisti di X Factor 2020.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata