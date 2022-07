Va verso il processo per violenza domestica Ricky Martin, accusato dalle autorità portoricane che nei suoi confronti hanno emesso un’ordinanza restrittiva.

Il cantante 50enne – vero nome Enrique Marti'n Morales – sarebbe responsabile di stalking secondo la denuncia presentata da una persona con la quale ha avuto una relazione durata per sette mesi e finita ad aprile. In particolare, avrebbe tempestato di telefonate l’ex e per tre volte sarebbe stato sorpreso sotto la sua abitazione.

Martin è sposato dal 2017 con Jwan Josef e ha respinto ogni accusa bollandola come “totalmente falsa”.

L’udienza è stata fissata per il 21 luglio.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata