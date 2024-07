Tanti auguri a uno dei mostri sacri del cinema americano: Tom Cruise.

L’attore, nato a Syracuse (New York) il 3 luglio 1962, spegne oggi 62 candeline sulla torta.

Da “Top Gun” alla saga “Mission Impossible”, passando per i vari “Jack Reacher”, i suoi film sono stati e continuano a essere dei veri e propri “blockbuster”.

Eppure, è una delle superstar di Hollywood che, dopo decenni di onorata carriera, insegue ancora il premio Oscar: per lui “solo” quattro candidature, per i ruoli in “Nato il 4 luglio”, “Jerry Maguire”, “Magnolia” e “Top Gun – Maverick”.

Agli Oscar 2023 l’attore, pur essendo candidato per il sequel di Top Gun, decise di non partecipare alla cerimonia di premiazione, perché – si dice – sapeva (o sentiva) che di nuovo non avrebbe vinto.

«Tom – spiegò allora il regista del film Chris McQuarrie - sa come vanno a finire queste cose. Preferisce continuare a fare quello che sa fare meglio e realizzare film straordinari che milioni di persone vogliono andare a vedere, piuttosto che sedersi in mezzo a un pubblico che applaude e sorride davanti alle telecamere».

