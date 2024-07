Buon compleanno a Sandra Bullock, oggi compie 60 anni.

Nata il 26 luglio 1964, ha avuto ruoli da protagonista in film di grande successo come "Speed", "Miss Detective", "Gravity" e "The Blind Side", solo per citarne alcuni.

Proprio per l'interpretazione in "The Blind Side" ha ricevuto il premio Oscar come Miglior attrice, oltre che un Golden Globe. La seconda nomination agli Oscar se l’è aggiudicata per il film sci-fi Gravity.

L'attrice, originaria di Arlington, nel 2012 è entrata nel Guinness dei Primati come più pagata del mondo, mentre nel 2015 la rivista People l'ha candidata come donna più bella del pianeta. Le sue ultime fatiche risalgono al 2022, anno in cui ha annunciato una pausa per dedicarsi full time alla famiglia.

«Ora ho bisogno di stare nel posto che mi rende più felice», aveva detto in un'intervista a Entertainment Tonight. Quel posto è a casa con i suoi figli, Louis e Laila, oggi di 14 e 12 anni. «Prendo il mio lavoro molto sul serio – aveva sottolineato - e quando lavoro è per 24 ore, sette giorni su sette. Ora voglio solo stare 24 ore, per sette giorni su sette, con i miei bambini e la mia famiglia».

L’anno scorso ha perso il compagno, il fotografo e modello Bryan Randall, morto a 57 anni dopo una segreta battaglia contro la sla. Celebri le sue relazioni con altre superstar di Hollywood, come Tate Donovan, Matthew McConaughey e Ryan Gosling.

