Tanti auguri ad Amanda Lear.

Al secolo Amanda Tapp o Tap, la ex modella, attrice e cantante – nata a Saigon, in Vietnam il 18 novembre 1939 – compie oggi 84 anni.

Una vita costellata di successi e di amori: iniziò la carriera di modella negli anni Sessanta, colpendo il pittore Salvador Dalì, con cui intrecciò una love story e che ne fece la sua “musa”.

La professione di modella le permise poi di entrare a far parte del mondo della musica: nel 1973 posò per la copertina dell'album “For Your Pleasure” dei Roxy Music e iniziò un’altra storia d’amore, questa volta con David Bowie. Come cantante ha pubblicato 18 album, che hanno venduto non meno di 15 milioni di copie in tutto il mondo.

I singoli più noti? Sicuramente “Tomorrow” e “Queen of Chinatotown”.

E poi il grande e il piccolo schermo, che le hanno permesso di diventare negli anni uno dei volti più noti dello spettacolo e dell’intrattenimento in Italia, Francia e Germania.

Oggi vive in Francia, vicino ad Avignone.

(Unioneonline/l.f.)

