Tanti auguri a Robbie Williams, che oggi fa cifra tonda e compie mezzo secolo di vita.

Nato il 13 febbraio 1974 a Stroke on Trent, nel Regno Unito, al secolo Robert Peter Williams, la sua carriera musicale inizia negli anni ‘90 con i Take That, boyband che riscuote subito un grande successo e scala le classifiche con singoli come “Pray”, “Relight my fire” e “Babe”.

All’apice del successo, nel 1995, intraprende il percorso da solista. La band si scioglie l’anno successivo.

Robbie Williams è l’artista di maggior successo del Regno Unito, può vantare nel Paese vendite superiori a 21 milioni di album e 9 milioni di singoli. Sei dei suoi dischi sono tra i 100 album più venduti di sempre in Inghilterra. Ma il suo è un successo planetario, che varca in confini del Regno e arriva anche in Italia, dove l’artista è molto amato.

Nel 2010, a 15 anni dalla separazione, torna con i Take That per un nuovo album e un tour mondiale. “L’evento dell’anno” viene definito, e ad anticipare l’uscita del disco c’è anche un documentario in tv che tiene incollati allo schermo 5 milioni di telespettatori. Un gran successo, la tournée va sold out. Ma l’idillio finisce presto, nel 2012 Williams lascia nuovamente la band e torna alla carriera da solista, aggiungendo anche esperienze nel cinema e nella pubblicità.

Robbie Williams è sposato con l'attrice statunitense di origini turche Ayda Field: la coppia ha quattro figli, due da madre surrogata. Ha avuto relazioni con grandi celebrità (Geri Halliwell, Cameron Diaz, Naomi Campbell), più volte si è anche speculato sulla sua presunta omosessualità o bisessualità.

Il suo patrimonio stimato è di almeno 300 milioni di dollari, possiede residenze di lusso tra Los Angeles, Malibù e Londra.

