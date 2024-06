Tanti auguri ad Alanis Morrisette.

La cantautrice di origine canadese – nata a Ottawa il 1 giugno 1974 – spegne oggi 50 candeline sulla torta.

Dal primo album “Jagged little pill” del 1995 ha pubblicato dieci album in studio, che hanno venduto oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo e le hanno permesso di aggiudicarsi ben 7 Grammy Award. La sua ultima fatica è The Storm Before the Calm (2022).

Oltre a essere una delle regine della musica rock a livello planetario, è anche attrice e attivista, in prima linea per i diritti dell’ambiente e delle donne.

Dal 2010 è sposata con il rapper Mario Treadway, da cui ha avuto tre figli.

