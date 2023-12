La super modella e attrice Carol Alt compie oggi 63 anni. Nata nel Queens, a New York, il 1° dicembre 1960, viene notata per la sua bellezza mentre lavora come cameriera a Long Island e, a 18 anni, comincia a sfilare finendo poi sulla copertina di “Sports Illustrated” nel 1982.

In Italia arriverà poco dopo grazie alla partecipazione a diversi film e spot pubblicitari. Carol Alt è stata la prima modella a produrre i propri calendari e i propri poster, è sostenitrice del regime alimentare crudista e ha scritto anche dei libri.

Nel 2008 invece, quando ha 47 anni, posa nuda, per la prima volta, per la rivista “Playboy”: in passato aveva sempre rifiutato e anche nelle scene di nudo si è sempre fatta sostituire da una controfigura.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata