Nel 25° anno, il Festival della musica d'autore fa nascere per gemmazione una rassegna di musica sperimentale ed elettronica: “Abbabit”, nata dalla contrazione di Abbabula e Bit. Il 20 e 21 giugno a partire dalle ore 19 il Padiglione Tavolara di Sassari ospiterà sei showcase per un evento che Le Ragazze Terribili hanno organizzato in collaborazione con la Fondazione Nivola e in sintonia con Francesco Medda Arrogalla.

Sarà la terrazza del Padiglione dell'Artigianato e Design ad accogliere i progetti di artisti e artiste che hanno fatto del genere elettronico il cuore della loro produzione musicale: Dalila Kayros feat Danilo Casti, lili, Angus Bit, Makika, Artificial Bride! e Kabaret Maker.

Sul palco e in consolle, nella serata del 20 giugno, ci saranno Dalila Kayros (feat. Danilo Casti) cantante, compositrice e ricercatrice vocale che mixa l’elettronica indie d’avanguardia a interessanti elementi ambient; lili - duo formato dalle produttrici e polistrumentiste Lisa Masia e Marina Cristofalo - porta in scena l’album di debutto in italiano “SpazioTempo”; Angus Bit produttore, finger drummer e turntablist la cui musica è insieme di sample based, campioni sonori di genere Hip Hop/Chill strumentale e di stampo Lo-Fi.

Il 21 giugno avrà invece come attesi protagonisti Makika, progetto musicale di Carlo Spiga incentrato sul canto gutturale, la polifonia, le strutture ritmiche e la danza; Artificial Bride!, progetto solista di Sara Cappai che spazia tra sperimentazioni e armonie, in un nuovo set che prevede cassetta e tape loops, suoni di voce e sintetizzatori; e Karbaret Maker, un artista che avvolgerà il Padiglione Tavolara e il suo pubblico con un Dj Set eclettico pensato per far vivere per un’esperienza unica.

© Riproduzione riservata