A Stintino ritorna Sounds Wood, il festival che porta la musica nel cuore del borgo turistico. L'appuntamento è per venerdì 21 agosto, dalle 18 alle 3 al Parco Pineta. Un evento organizzato dall'Associazione Culturale Officine Culturali in collaborazione con il Comune di Stintino. Un palco tra i pini, e attorno il bosco: è questa l'anima di Sounds Wood, dove la musica dal vivo dialoga con il paesaggio invece di sovrastarlo.

Dal tramonto fino a notte fonda, il Parco Pineta si trasforma in un luogo dove suono e natura si ascoltano a vicenda — un'identità sintetizzata dall'immagine simbolo del festival: u n orecchio che affonda le radici nella corteccia. Due anime, un solo palco. La giornata si apre nel pomeriggio dalle 18 con la Picnic Session dedicata al cantautorato: un momento intimo, in acustico, da vivere sull'erba. Sul palco si alternano Antonio Fais, che mette in musica le poesie d'amore del poeta estemporaneo sardo Pittanu Morette; Dimarzo (Giovanni Cossu), cantautore dal repertorio quasi interamente inedito, tra i protagonisti del progetto CEC voluto da Piero Marras; ed Eleonora Dee, cantante e bassista dal sound funk e pop rock. Con il calare del buio arriva il Main il cuore clubbing della serata. In consolle salgono tre nomi dalle traiettorie diverse: Dj Kath che arriva da Medellín con un sound afro-caraibico fatto di Afrobeats, Amapiano, Dancehall e Moombahton; Fedesse DJ e producer dal suono globale — urban, Baile Funk, UK Garage e House — i cui remix hanno raccolto il supporto di realtà come Boiler Room, BBC Radio 1, NTS Radio e Diplo; e Nazar artista del territorio che unisce formazione classica e passione per l'elettronica in set che sono veri e propri viaggi sonori. Per tutta la serata, il Parco Pineta ospita Food & Drink organizzato dall’associazione SGE e il Tiny Amazing Market (TAM), mercato di creativi, artigiani e realtà indipendenti da scoprire tra un set e l'altro. Un ecosistema di suoni, sapori e incontri a misura di bosco.

«Sounds Wood nasce da un'idea semplice: riportare la musica dove ha più senso ascoltarla, in mezzo alla natura. La pineta di Stintino non è uno sfondo, è parte del concerto. Per questo mettiamo insieme il cantautorato e la notte in consolle: due modi diversi di stare insieme, sotto gli stessi alberi. Vogliamo che chi arriva si senta a casa, si tolga le scarpe, ascolti davvero».

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