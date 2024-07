Pianoless significa senza piano e quando si suona il jazz è poco usuale rinunciare allo strumento armonico per eccellenza. D'altra parte si acquista dinamismo e sonorità magari più ruvide che danno freschezza ai brani standard. Ecco perché c'è curiosità intorno al concerto che il Bad Talent Trio terrà domenica alle 19 nelle vigne della Cantina Sorres di Sennori.

Il trio è formato da Marco Maltalenti alla tromba, Lorenzo Agus al basso e Jacopo Careddu alla batteria. Propongono un sound sperimentale tra jazz e swing, ricco di dinamismo e libertà espressiva.

«L’iniziativa è uno dei quattro viaggi – come spiegano gli organizzatori – tra musica e degustazioni per celebrare i prodotti vitivinicoli del territorio, parte integrante dell’impegno che stiamo portando avanti per promuovere la cultura sarda, diventando un catalizzatore di crescita per le imprese del territorio alle quali offrire visibilità e sostegno».

E' il terzo appuntamento che fa da pre-festival a “Cavart-Extrazioni culturali”, ideato e organizzato dall’associazione Girovagando, in collaborazione con Officine Culturali e Theatre en vol.

