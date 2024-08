Anche Achille Lauro nel ricco cartellone degli eventi estivi a San Teodoro. L’artista romano è atteso il 28 settembre per una data del tour “A rave before l’Iliade” , nella centrale Piazza Gallura, con inizio alle 22:00. L’eclettismo del cantautore sarà coadiuvato dalla sua band e dal polistrumentista Boss Doms, special guest delle tappe estive. Da “Thoiry”, “Bam bam twist”, “Maleducata”, “Stupidi ragazzi” fino a “Me ne frego”, “Rolls Royce”, “16 Marzo”, “C’est la vie” i maggiori successi che Achille Lauro regalerà al pubblico

“Sono entusiasta di tornare sul palco anche quest‘estate con il Rave before l’Iliade che sarà davvero sensazionale – ha dichiarato Achille Lauro a margine dell’annuncio della data -. È sempre un'esperienza unica suonare dal vivo, sentire l'energia del pubblico, emozionarlo, farlo cantare e quest’anno abbiamo deciso di farlo aprendoci ad una nuova dimensione, trasformando i live in un vero e proprio rave, con arrangiamenti più elettronici all’insegna dell’inclusività aperto a tuttǝ, artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini. Sul palco porterò tutti i pezzi del mio repertorio, e sarà l’occasione perfetta per presentare live il mio ultimo brano 'Banda Kawasaki' con tutta la sua energia”.

L’artista, impegnato anche nel sociale, torna in Italia dopo un periodo negli Stati Uniti tra New York e Los Angeles. L’Assessorato allo Spettacolo di San Teodoro punta sempre più sui grandi eventi con un’attenzione particolare ai mesi di spalla; l’evento è organizzato in collaborazione con la Mota di Andrea Pica

