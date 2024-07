Si avvia a conclusione presso la suggestiva cornice del parco Chico Mendes di Porto Torres, l'ottava edizione del Balai Summer Dance School Golfo dell'Asinara, kermesse dedicata alla danza voluta dal patron Federico Marras Perantoni con la direzione artistica di Giuseppina Perantoni e Amedeo Iagulli.

Tra i protagonisti dell'evento finale, in programma sabato 13 luglio alle alle ore 21.30, centinaia di giovani aspiranti danzatori e danzatrici provenienti da tutta Italia che si esibiranno sulle coreografie firmate dai docenti e coreografi di quest'edizione, quali Alessandro Bigonzetti, Mario Gonzalez, Valerio Moro, Michela Mua, Alessio Guerra e Amedeo Iagulli, spaziando nelle varie tecniche e discipline della danza, dal classico al modern, fino alla propedeutica e al musical.

Presentatrice della serata di Gala sotto le stelle, per il secondo anno consecutivo, la giornalista e conduttrice tv portotorrese trapiantata a Roma Monica Lubinu, volto noto in Italia e all'estero nell'ambito della grande danza mondiale, che domani, venerdì 12 luglio, volerà a Napoli per ricevere un prestigioso riconoscimento come esperta e critico di danza nel corso dell'importante manifestazione con celebri ospiti di fama internazionale "Premio Napoli in Danza" diretto da Antonio Salernitano.

L'ingresso è libero e gratuito.

