Concerto gratuito, questa notte a Luogosanto (dalle 22), dello storico e identitario gruppo sardo degli Istentales.

Un nome, il loro, che fa riferimento a una stella della Cintura di Orione che da sempre guida pastori e contadiniIl gruppo è nato nel 1995 e «utilizza la lingua sarda – scrivono gli organizzatori - per raccontare immagini legate alla sardità e alla vita quotidiana, ma anche a problematiche che hanno interessato l’Isola come emigrazione, esecuzioni e vendette. Finora hanno mantenuto il loro genere e la loro attitudine musicale, dimostrando una coerenza stilistica e del loro percorso artistico. Si sono inoltre impegnati per battaglie sociali e culturali, come ad esempio l’aiuto ai pastori terremotati di Cascia nel 2017».

Prima del concerto dalle ore 20:00, nel Rione San Quirico, si terrà la Serata Millegusti, organizzata dalla Pro Loco Luogosanto in collaborazione con i Fidali 1980. Per l'occasione sarà possibile gustare la squisita "pasta Millegusti", preparata secondo la ricetta originale del suo inventore, Pasqualino Gori.

