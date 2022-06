Tutto pronto per la dodicesima edizione del Figari International Short Film Fest, appuntamento in programma dal 17 al 22 giugno a Golfo Aranci.

Quest'anno la manifestazione dedicata ai corti cinematografici e al mercato audiovisivo darà spazio a 55 titoli in gara, provenienti da 26 Paesi, con premi speciali dedicati ai migliori giovani attori italiani, e la presenza dei principali rappresentanti del mondo dell'industria cinematografica.

Ad assegnare i premi in palio ci sarà una giuria d'eccezione composta da Francesco Montanari, Giorgia Surina, Ema Stokholma, Le Perle di Pinna e Tess Masazza.

Fra i riconoscimenti speciali, il premio Beatrice Bracco, alla miglior giovane attrice dell'anno che quest'anno vedrà protagonista Ludovica Martino, interprete in "Skam - Italia", "Il Campione e "Security" di Peter Chelsom .

Il premio comunicazione, assegnato a chi durante l'anno solare si è distinto attraverso l'utilizzo del mezzo video come strumento, appunto, per comunicare, torna per l'occasione a chiamarsi “Premio Guglielmo Marconi” e sarà consegnato a Giancarlo Commare, noto per le sue interpretazioni in "Skam - Italia", "Ancora più bello" e quest'anno protagonista a teatro con il musical "Jamie".

Fra i riconoscimenti più ambiti il premio Rai Cinema ed il premio France TV, che consentiranno a due cortometraggi di essere acquistati e poi trasmessi dalle due emittenti.

I 55 titoli in gara, divisi nelle cinque sezioni principali del concorso (Nazionale, Internazionale, Animazione, e Scarpette Rosse), saranno proiettati in serate aperte al pubblico.

La prima serata del 17 si terrà sulla spiaggia di Cala Sassari, la seconda serata del 18 si terrà nella splendida cornice di Cala Moresca, mentre dal 19 le proiezioni saranno sul Lungomare di Golfo Aranci. Dal 20 al 23 giugno si terrà anche la sesta edizione del Figari International Short Film Market l'evento dedicato ai professionisti dell'industria cinematografica “breve”.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata