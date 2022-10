Una scena ripetute più volte, il silenzio assoluto attorno, la concentrazione massima. Stamattina, al bar Nuova Firenze a Cagliari in viale Regina Margherita, si sono svolte alcune riprese del film “Colpevole’’, thriller psicologico che sarà al cinema all’inizio del 2023, tratto dal romanzo di Gabriella Grieco “La mia morte è la tua’’ incentrato sulla storia di Isabella, donna coraggiosa pronta a vendicare il figlio Danilo morto suicida in carcere in cui era detenuto ingiustamente dopo essere stato accusato anni prima di rapina.

Per rendere giustizia alla memoria del figlio, Isabella, interpretata da Monica Carpanese, farà irruzione nel commissariato in cui rapirà i tre uomini che procedettero all’arresto del figlio.

La pellicola, che verrà girata interamente in Sardegna, vede alla regia Gianni Leacche e tra gli attori coinvolti Massimo Bonetti già coprotagonista nel 197 di "Le vie del signore sono finite’’ insieme a MassimoTroisi.

La scena girata ha visto protagonista proprio Bonetti, che interpreta il ruolo di Giuseppe, nonno apprensivo della giovane nipote Cassandra interpretata da Eleonora Matta.

“Questo è un film dal significato profondo e che ha il coraggio di guardare oltre’’, le parole del regista. “La Sardegna ci ha dato tantissima ispirazione, continueremo a lavorare con massimo impegno, credo tanto in questo progetto’’.

