Chiusura col botto ieri per l’Arabax Music Festival ad Arbatax.

Il celebre rapper newyorkese 50 Cent, al secolo Curtis James Jackson III, è stato il protagonista dell'ultima serata della rassegna all’insegna della musica. Si è esibito nella suggestiva cornice del piazzale Scogli Rossi stracolmo di giovani.

Non si esibiva in Italia da oltre 10 anni. 50 Cent è salito sul palco dopo la mezzanotte, facendo scatenare il pubblico presente proveniente da tutta la Sardegna, ma anche tantissimi turisti con In Da Club, P.I.M.P., Candy Shop e i suoi pezzi più celebri. Uno spettacolo di oltre un'ora e mezza.

Ad aprire la serata è stato il rapper Gue Pequeno, uno degli artisti più apprezzati nella scena hip hop italiana.

