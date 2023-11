SARDINIA apre alla meraviglia dell'isola

L'obiettivo del nuovo progetto firmato e portato avanti dall'Assessorato del Turismo della Regione Sardegna è quello di accrescere un'interazione dinamica con l'utente che vuole scoprire e vivere l'isola sarda. L'applicazione mobile si concentra sulla valorizzazione turistica della Sardegna: il fine è quello di ispirare la vacanza al turista, fornirgli informazioni sui luoghi e servizi delle diverse destinazioni e, pertanto, accompagnarlo durante il suo viaggio.

SARDINIA non è una semplice mappa dell'isola, bensì uno strumento stimolante che grazie alla tecnologia arricchisce il viaggio e lo rende una continua evoluzione e scoperta.

Le abitudini del turista si sono modificate nel tempo, e ora si punta a quanti più esperimenti innovativi agevolano le nuove necessità trasformandosi in una costante nel settore dell'ospitalità.

Nulla è lasciato al caso in questo progetto: la forte connotazione identitaria si evince già a partire dall’impronta visiva dell'app ufficiale dell'Assessorato del Turismo della Regione Sardegna che è costruita a seguito di uno studio editoriale legato a specifiche scelte di immagine, branding e marketing. Lo stesso naming preme ad accrescere la diffusione del brand turistico SARDEGNA anche oltre l'isola, per occupare un posto di rilievo nei mercati internazionali.

L’applicazione si presenta al pubblico molto funzionale e completa, offre infatti molteplici e diversificati contenuti che abbracciano un target piuttosto ampio. Per garantire poi l’efficacia, l’efficienza e la soddisfazione degli utenti che la utilizzano, è stata studiata un’usabilità che consentisse, grazie anche ai filtri presenti, una capacità di esplorazione dei contenuti semplice, intuitiva e immediata.

Inoltre, l'interfaccia grafica e la navigazione sono state realizzate nel rispetto dei più moderni trend di design. L’app è scaricabile sui sistemi operativi Android e Apple.



L'esperienza smart in SARDINIA

Nel passato un itinerario nasceva con il semplice passaparola, per poi legarsi all'ausilio di una guida turistica o, perché no, a un suggestivo servizio televisivo. Ora, il canale protagonista è il digitale e il turismo si propone sempre più 2.0 grazie a dei sistemi che accompagnano il turista durante tutta la sua vacanza massimizzazione l'esperienza da ricordare. L'applicazione diventa anche uno strumento attraverso cui immortalare il viaggio e spesso condividerlo nel mondo, per merito dei social. Ma è anche il mezzo con cui orientarsi, scegliere quali mete visitare, dove pranzare o cenare, a quali eventi non mancare.

Sardinia è la nuova compagna di viaggio per chi si muove sempre con smartphone o tablet. Il suo compito è porsi come punto di partenza per far conoscere l'isola sarda, offrire informazioni e orientamento al turista durante la vacanza e permettergli di condividerla, associando ad essa un grado di soddisfazione. La condivisione sui canali social del viaggiatore consente poi di incentivare le scelte dei successivi. In quest'ottica si creano percorsi, si condividono tour, si suggeriscono nuove soluzioni concepite in base ai gusti, all'età, al budget e al tempo a disposizione del turista.

L'esperienza da vivere è personalizzabile con un account che ottimizza le proprie preferenze di esplorazione. Si aggiunge la georeferenziazione dei contenuti così che il supporto durante tutte le fasi del viaggio sia concorde alle esigenze del viandante.

SARDINIA APP motiva il viaggiatore e offre il supporto ottimale per rendere il soggiorno il più piacevole possibile.

L'app è stata concepita in modo da concedere ai suoi fruitori materiali validi per diversi scopi.

Le sezioni disponibili si articolano in:

•BRAND, un tema trasversale a tutte le tipologie di contenuto che punta alle peculiarità della Sardegna;

•DOVE ANDARE, in cui si visionano i luoghi di destinazione e si rintracciano gli “Attrattori”, ossia i punti di interesse geolocalizzati presentati nei vari supporti multimediali: 3D, 360° e virtual tour, galleria fotografica e richiami a strutture ricettive nelle vicinanze;

•COSA FARE, dove sono raccolte le varie attività proposte dalla destinazione, fungendo da ispirazione su come rendere più interessante la trasferta;

•ITINERARI, percorsi tematici collegati a molteplici temi di interesse;

•EVENTI, appuntamenti o feste o sagre associate a precisi periodi dell’anno;

•STRUTTURE RICETTIVE, che siano alberghiere o extralberghiere sparse sul territorio isolano.



Ecco che Sardinia risulta essere una guida a tutti gli effetti, una componente essenziale nella propria vacanza in cui interazione e soddisfazione esplorano le potenzialità dell’innovazione tecnologica e sono al servizio degli utenti. Si parte meno disorientati, Sardinia è da tenere sempre a portata di mano durante l’esplorazione.

Adatta a tutti, dai globetrotter a quelli particolarmente smart sino agli appassionati dei dettagli naturali o archeologici, l'app è, oggigiorno, un vantaggio considerevole per il turismo digitale.

Sarà possibile scaricare SARDINIA APP inquadrando, con la fotocamera del proprio cellulare, il QR-code presente nell’immagine di copertina di questo articolo pubbliredazionale o cliccando qui

