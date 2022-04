Nuove assunzioni nel comparto dei servizi per la corrispondenza. Poste Italiane assume portalettere per l’intero territorio nazionale. La Regione o Provincia di assegnazione saranno individuate in base alle specifiche esigenze aziendali. Ogni singolo candidato potrà indicare una sola area territoriale di preferenza.

Per essere ammessi alla selezione si richiede il possesso dei seguenti requisiti: diploma; patente per la guida del motomezzo aziendale. Ai candidati non si richiede alcuna conoscenza specialistica. Ai neo assunti sarà proposto un contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali, sia in termini numerici, che di durata.

Solo i candidati che saranno individuati per i correnti fabbisogni riceveranno, entro la settimana successiva a quella di scadenza dell'annuncio, un’apposita comunicazione dalla Società Giunti OS “info.giuntitesting@giuntipsy.com”, incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di selezione (ragionamento logico). Questa conterrà anche l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test, oltre a tutte le informazioni necessarie per il suo svolgimento.

I candidati che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale) potranno essere contattati direttamente da Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione, che prevede un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo. Quest’ultima sarà effettuata su un motomezzo di 125 c.c. di cilindrata, a pieno carico di posta. Il superamento di questa prova costituisce una condizione essenziale per l’assunzione.

Le domande dovranno essere trasmesse entro sabato 30 aprile. Consultare il sito aziendale www.posteitaliane.it.

