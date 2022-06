Il ministero della Difesa ha bandito i concorsi, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° corso di pilotaggio aereo di allievi ufficiali piloti di complemento (Aupc), dei Corpi di Stato maggiore e delle Capitanerie di porto, con obbligo di ferma di dodici anni, e per l’ammissione al 24°, 25° e 26° corso di allievi ufficiali in ferma prefissata (Aufp) ausiliari dei ruoli normale e speciale dei Corpi della Marina militare. Complessivamente sono 182 allievi ufficiali.

I posti

Entrando nel dettaglio, per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali piloti di complemento (Aupc), i posti disponibili sono 11, di cui 9 per il Corpo di Stato maggiore e 2 per le Capitanerie di porto.

Per l’ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (Aufp), ausiliari del ruolo normale, i posti sono 37, di cui 8 per medici del Corpo sanitario militare marittimo e 29 per il Corpo del Genio della Marina, così suddivisi: 12 nella specialità del Genio navale (2 per ingegneri elettrici, 1 per informatici, 1 per ingegneri meccanici e 8 per ingegneri navali), 6 in armi navali e 11 in specialità infrastrutture.

Per il 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (Aufp), ausiliari del ruolo speciale i posti disponibili sono 32, di cui 30 per il Corpo delle capitanerie di porto e 2 per il Genio della Marina, nella specialità armi navali, per il successivo impiego nei reparti subacquei. Il 25° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (Aufp), ausiliari del ruolo speciale, prevede l’assegnazione di 48 per il Corpo di Stato maggiore, di cui 1 per il successivo impiego nelle Forze speciali della Marina militare. Il 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (Aufp), ausiliari del ruolo normale, consta di 42 posti di cui 40 per il Corpo delle capitanerie di porto e 2 per il Commissariato militare marittimo. Infine, per l'ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (Aufp), ausiliari del ruolo speciale, i posti sono 12, suddivisi tra biologi, psicologi e veterinari.

Requisiti

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; condotta incensurabile; non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. Il titolo di studio e l’età massima variano a seconda del posto a cui si concorre.

Domanda

Le richieste di ammissione dovranno essere presentate entro lunedì 11 luglio, tramite apposita procedura telematica.

Bando e info

Il testo integrale con la descrizione dettagliata di tutti i requisiti e delle modalità di svolgimento delle procedure selettive, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 46 di venerdì 10 giugno e nei siti internet www.difesa.it e https://concorsi.difesa.it.

Giuseppe Deplano

