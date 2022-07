Maxi assunzioni nella “Città di Eleonora”.

Il Comune di Oristano ha bandito le selezioni, per titoli ed esami e per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di diciannove posti di vari profili professionali. Entrando nel dettaglio sono queste le figure poste a concorso: 11 istruttori amministrativo/contabili; 4 istruttori direttivi amministrativo/contabili; 1 dirigente amministrativo; 1 istruttore direttivo – assistente sociale; 1 istruttore direttivo tecnico; 1 istruttore direttivo tecnico ingegnere ambientale.

Requisiti

Per essere ammessi a partecipare i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, comuni per tutti: cittadinanza italiana; diritti civili e politici; insussistenza di condanne penali o altre misure che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica amministrazione; idoneità fisica all’impiego; posizione regolare con le leggi concernenti gli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati entro il 1985); conoscenza della lingua inglese ed utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Come titolo di studio, agli aspiranti istruttori amministrativo contabili si richiede il diploma quinquennale. Per tutti gli altri posti è necessaria la laurea, che varia a seconda del posto a cui si concorre: economia, giurisprudenza, scienze politiche o equiparati per istruttori direttivi amministrativo/contabili e dirigente amministrativo; ingegneria civile e ambientale per istruttore direttivo tecnico ingegnere ambientale; ingegneria, architettura, urbanistica o equiparati per il posto di istruttore direttivo tecnico; la triennale abilitante all’esercizio della professione di assistente sociale o il relativo diploma universitario per il corrispondente posto di istruttore direttivo.

Domande

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro giovedì 21 luglio, esclusivamente tramite procedura telematica sull’apposita piattaforma online all’indirizzo https://concorsi.comune.oristano.it. Per l’iscrizione è indispensabile il possesso di credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (Spid).

Prove

Le prove d’esame di tutti i concorsi per istruttore si articoleranno su tre fasi: eventuale preselezione; uno scritto e un orale selettivi. I candidati al posto di dirigente dovranno invece sostenere due prove scritte e una orale. Tali prove saranno anticipate dalla valutazione dei titoli presentati.

Bando e info

I testi integrali dei bandi di concorso, con l’indicazione di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della candidatura e altre informazioni, sono pubblicati all’albo nel sito internet www.comune.oristano.it. L’avviso è consultabile nella Gazzetta ufficiale 49 di martedì 21 giugno. Per eventuali chiarimenti rivolgersi agli uffici del personale del Comune di Oristano: telefono 0783/791234–211, e-mail servizio.personale@comune.oristano.it.

