Nuove opportunità di lavoro nel mondo della crocieristica alberghiera e turistica.

L’Aspal, l’Agenzia per le politiche attive del lavoro, ricerca 30 fotografi (ambosessi) per la società Costa Crociere. Gli assunti svolgeranno l’attività a bordo delle navi, curando il servizio per la clientela e fotografando i momenti della vacanza.

Ai candidati si richiede il possesso dei seguenti requisiti; esperienze, anche brevi, nel settore della fotografia; certificati indispensabili per salire a bordo delle navi, che possono essere acquisiti anche dopo aver superato la selezione con l’impresa, attraverso lo svolgimento di corsi della durata di alcune giornate; corso “Security awareness” IMO M.c. 3.27; corso “Crowd management” Reg.V/2 Par. 6,7; Antincendio di base – “Firefighting training course basic” (FFB) (D.D. 2 maggio 2017); Primo soccorso elementare – “Elementary first Aid (D.D. del 28 dicembre 2009); Pssr - Personal safety and social responsability (D.M. 19/6/2001); Sopravvivenza e salvataggio in mare (D.D. 2 maggio 2017); conoscenza a livello intermedio dell’inglese e di un’altra lingua europea; utilizzo del pacchetto Office; buone capacità di comunicazione e di relazione con il pubblico; diploma.

La sede di lavoro sarà a bordo delle navi della Costa Crociere, con possibili rotte di riferimento nel Mediterraneo, Nord Europa e Dubai. Agli assunti sarà offerto un contratto per cinque mesi. Le persone selezionate prenderanno servizio su una nave della flotta.

