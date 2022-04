Nuovo maxi concorso nel comparto della Giustizia. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha bandito un nuovo concorso, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di 3.750 posti di personale non dirigenziale, di cui 750 di fascia economica F2 e 3.000 di F1. In Sardegna, nel Distretto della Corte d’appello di Cagliari sono stati messi a concorso 122 posti.

Posti a concorso

Entrando nel dettaglio i posti messi a concorso in questo nuovo bando sono così distribuiti nei seguenti profili: 3.000 operatori di data entry, di cui 132 per la Corte di Cassazione, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e l’Amministrazione centrale e 101 per il Distretto della Corte di appello di Cagliari; 400 tecnici di contabilità junior (12 per Cagliari); 280 tecnici IT junior (7 per Cagliari); 70 tecnici di edilizia junior (2 per Cagliari).

Requisiti

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; qualità morali e di condotta; cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione europea; idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni del posto a cui si concorre; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. I candidati non dovranno essere stati destituiti o dispensati dall’impiego in una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale. Il titolo di studio varia a seconda del posto a cui si concorre. Per il profilo di operatore di data entry si richiede il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per gli aspiranti ai posti di tecnico di contabilità junior è indispensabile il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di istituto tecnico del settore economico (indirizzo: amministrazione, finanza e marketing) o laurea in economia e commercio, scienze politiche ed equipollenti. Per tecnico It junior serve il diploma di istruzione secondaria di istituto tecnico del settore tecnologico (indirizzo: informatica e telecomunicazioni) o laurea in scienze dell’informazione, ingegneria, fisica, matematica. Infine ai candidati per tecnico di edilizia junior si chiede il diploma di istituto tecnico del settore tecnologico (costruzioni, ambiente e territorio) o laurea in ingegneria, architettura ed equipollenti.

Domande

La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda di ammissione al concorso dovranno essere completati entro le 14 di giovedì 28 aprile.

Bando e info

Il bando, con la dettagliata descrizione dei requisiti e delle procedure selettive, è consultabile nella Gazzetta ufficiale 26 di venerdì 1 aprile e su http://riqualificazione.formez.it e www.giustizia.it.

Giuseppe Deplano

