La Giunta comunale di Nuoro ha approvato l'aggiornamento del piano di fabbisogno del personale dell'amministrazione.

Il documento porta a 55 il numero di persone che saranno assunte quest’anno, con la possibilità di incrementarlo ulteriormente nel caso in cui ci fosse la disponibilità finanziaria.

Come ha spiegato l'assessore al Personale Filippo Spanu, si tratta di vari tipi di figure professionali che andranno a coprire le carenze di diversi settori dell'amministrazione: dagli istruttori amministrativi (il cui concorso inizierà il 31 agosto) a quelli tecnici, dalla polizia locale ai giardinieri.

Nel corso di quest'anno, il municipio ha già assunto 12 persone, a cui se ne aggiungeranno altre otto entro il 31 luglio.

Entro la fine dell’anno si procederà poi con almeno altre 35, la maggior parte delle quali a tempo indeterminato.

“Negli ultimi tre anni - ha dichiarato l'assessore - l'amministrazione ha perso il 30 per cento della forza lavoro. Ora, per la prima volta dopo tanto tempo, invertiamo la tendenza del saldo negativo tra pensionamenti e nuove assunzioni. Le seconde, infatti, superano le prime di 29 unità. Il piano del fabbisogno è stato preventivamente condiviso con i sindacati, ai quali abbiamo sottolineato che si tratta di un processo in divenire”.

“Il potenziamento della macchina amministrativa - ha detto il sindaco Andrea Soddu - è la premessa necessaria al miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, sia in termini di qualità che di quantità. Le nuove figure che abbiamo assunto e che assumeremo entro la fine dell'anno, insieme alle grandi professionalità che già abbiamo e all'innovazione digitale in corso, ci consentiranno di mettere in piedi un'amministrazione sempre più efficiente e vicina alle esigenze delle persone”.

(Unioneonline/F)

