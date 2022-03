Nuove assunzioni nella Pubblica amministrazione. L’Agenzia delle entrate ha bandito una selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di 100 ingegneri o architetti a elevata specializzazione tecnica, da destinare agli uffici per le attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare, per tutte le sedi regionali (tranne la Valle D’Aosta).

Requisiti

Per essere ammessi alla procedura selettiva i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea in ingegneria o architettura (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale); iscrizione alla sezione A dell’Albo di ingegnere o di architetto; cittadinanza italiana; posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; godimento dei diritti politici e civili; idoneità fisica all’impiego. Sono esclusi coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, nonché destituiti, dispensati, licenziati o dichiarati decaduti da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

Domanda

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade lunedì 11 aprile. Le istanze di ammissione dovranno essere compilate e inviate esclusivamente per via telematica, utilizzando l’apposita applicazione informatica accessibile nel sito Internet dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it. Per la partecipazione al concorso il candidato dovrà essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), a lui intestato.

Selezione

La procedura selettiva prevede le seguenti fasi: valutazione dei titoli; prova oggettiva tecnico-professionale; prova orale integrata da un tirocinio teorico-pratico. La valutazione dei titoli è finalizzata all’ammissione alla prova oggettiva tecnico-professionale di 1000 candidati: una serie di quesiti a risposta multipla per accertare la conoscenza delle materie da superare con un punteggio di almeno 21/30. Si rientra in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali si concorre, aumentati fino al 30%. Il tirocinio teorico-pratico si svolgerà presso gli uffici dell’Agenzia, in presenza o in modalità agile, ed è finalizzato a verificare nelle concrete situazioni di lavoro, sulla base di metodologie e criteri predeterminati, l’abilità del candidato ad applicare le proprie conoscenze alla soluzione di problemi operativi, nonché i comportamenti organizzativi. La descrizione di tutte le modalità, le date di svolgimento della prova oggettiva tecnico-professionale ed i requisiti dell’eventuale strumentazione tecnica utilizzabile saranno pubblicati venerdì 29 aprile nel sito internet dell’Agenzia.

Bando e info

Il bando di concorso, con la dettagliata descrizione di tutti i requisiti e delle procedure selettive, è consultabile nel sito internet istituzionale dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it. L’avviso è nella Gazzetta ufficiale 20 di venerdì 11 marzo.

