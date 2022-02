Nuove opportunità di lavoro per esperti informatici: è stata firmata un’intesa tra Università di Cagliari, Regione Sardegna e aziende per valorizzare i talenti del digitale.

Adiacent, divisione customer experience di Var Group, investe sul territorio per inserire risorse specializzate con l’obiettivo di costruire un centro di eccellenza in Sardegna nella sede di Noa Solution, a Cagliari.

Al momento sono state già selezionate tre persone specializzate, ma il percorso prevede l'assunzione di 20 persone nei prossimi due anni, da coinvolgere su progetti digitali.

Il nuovo progetto si pone un ulteriore obiettivo: costituire un team di lavoro che valorizzi le figure femminili, ancora poche nell'ambito dell'Ict.

Non a caso, la prima assunzione ha riguardato proprio una donna con la passione per lo sviluppo front-end. "L'obiettivo è far in modo che quello di Cagliari diventi un centro di eccellenza integrato e in continua comunicazione con la rete di business che stiamo sviluppando in Italia e all'estero", ha dichiarato Paola Castellacci, Ceo di Adiacent.

"Attraverso l'accordo con Adiacent - ha affermato Gianni Fenu, prorettore vicario con delega al Ict di UniCA - L'Università di Cagliari rinnova l'attenzione verso le grandi aziende che investono sul territorio e contribuisce a creare una rete di valore che offre nuove possibilità agli studenti che si affacciano sul mondo del lavoro".

Soddisfatta anche la Regione: "L'amministrazione - spiega l'assessore al Lavoro Alessandra Zedda - conferma l'impegno a favore delle iniziative volte a migliorare l'occupazione dei giovani sul territorio, con un occhio di riguardo all'empowerment femminile".

