Arpas Sardegna ha indetto un concorso per titoli e colloquio per selezionare tre collaboratori tecnici professionali e ingegnere ambientale o idraulico.

Verranno inseriti full time con un contratto a tempo determinato di 12 mesi rinnovabili.

Nel dettaglio, il personale collaborerà all’esecuzione di una campagna straordinaria di misure di portata in alveo fluviale nell’intero territorio regionale, finalizzata alla realizzazione delle scale di deflusso.

Considerando la stretta correlazione tra l’attività e gli eventi meteorologici, viene richiesta una piena disponibilità (24 su 24 ore e 7 giorni su 7).

Il lavoro si svolgerà su turni.

Si richiedono inoltre la laurea magistrale o specialistica in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio oppure in Ingegneria Civile, indirizzo Idraulica, l’abilitazione alla professione e la patente B.

Oltre alla valutazione dei titoli, ogni candidato dovrà affrontare un colloquio per approfondire le sue conoscenze in materia di metodologie di misure di portata in alveo fluviale e costruzione scala di deflusso; modellistica idrologica, con particolare riguardo ai modelli afflussi/deflussi; idrologia e idraulica applicata alla previsione di eventi; uso operativo dei prodotti di modellistica idrologica-idraulica; reti di monitoraggio, validazione dati e gestione delle banche dati.

I dettagli nel bando di concorso pubblicato sul sito di Sardegna Ambiente.

(Unioneonline/F)

