La Regione Sardegna ha pubblicato il bando relativo agli “Aiuti all’avviamento delle imprese per i giovani agricoltori” (misura 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020), che ha lo scopo di favorire l’ingresso di personale qualificato nel settore e, in particolare, il ricambio generazionale, attraverso un premio forfettario di insediamento.

Quest’ultimo viene concesso previa presentazione e approvazione di un business plan.

Le risorse disponibili sono di 28 milioni di euro.Beneficiari del sostegno sono i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda: dovranno essere residenti in Sardegna e in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Ue e avere meno di 41 anni, possesso di qualifiche e competenze professionali adeguate (diploma o laurea in Agraria, attività lavorativa nel comparto per tre anni, frequenza di un corso di formazione finalizzato all’acquisizione di competenze e conoscenze in campo agricolo).

La dimensione economica dell’azienda beneficiaria deve essere compresa tra 15mila e 200mila euro.

L’importo forfettario del premio è di 35mila euro.

La scadenza per presentare le domande è fissata per il 2 maggio prossimo.

I dettagli nel bando pubblicato sul sito della Regione Sardegna.

