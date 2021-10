L’Ersu di Cagliari ha indetto un bando per l’assegnazione di borse di studio a destinazione vincolata del lascito testamentario del professor Francesco Cocco, a favore di studenti neolaureati, nati o residenti nell’Isola da almeno cinque anni, per la frequenza di corsi universitari di specializzazione post lauream.

Complessivamente è prevista una dotazione finanziaria di 150mila euro per l’anno accademico in corso; nel caso in cui tutte le risorse non venissero utilizzate, le eventuali economie saranno destinate all'anno accademico 2022/2023.

Requisiti richiesti: non aver compiuto i 40 anni di età all’atto della domanda; aver conseguito a partire dall’anno accademico 2018/19 la laurea a ciclo unico o la laurea specialistica/magistrale con voto non inferiore a 100/110 (qualora lo studente si sia laureato in un ateneo estero, dovrà essere presentato il documento che attesta l’equipollenza del titolo); essere disoccupato da un periodo di almeno sei mesi; essere stato ammesso al primo anno del corso di specializzazione nell’anno accademico 2021/2022; non essere beneficiario di analoghi contributi erogati da enti pubblici o privati.

Reddito: per ottenere la borsa di studio occorre avere un Isee non superiore a 56mila euro.

Contributi: per i neolaureati è previsto il rimborso delle tasse di iscrizione (fino a un massimo di 10.800 euro), il rimborso forfettario delle spese di viaggio (una tantum fino a un massimo di 2.200 euro per il biennio); l’erogazione di un importo mensile per vitto e alloggio (fino a un massimo di 500 euro mensili). Lo studente potrà ricevere un massimo di 25mila euro per il biennio: il calcolo dell’importo varia a seconda della situazione economica del candidato.

Bando: le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite Pec all’indirizzo ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it dal 10 novembre al 10 dicembre.

Dettagli nel testo del bando pubblicato sul sito della Regione Sardegna.

