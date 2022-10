Ha sentito un'anziana urlare. Poi ha visto lo scippatore strapparle la borsa, mentre la donna cadeva rovinosamente a terra. A quel punto non ha esitato un attimo: ha rincorso il ladro, lo ha fermato e ha recuperato la borsa. Poi il malvivente si è divincolato ed è fuggito e lui è tornato indietro per soccorrere l’anziana, una 75enne, che nella caduta si era fratturata una spalla.

È accaduto a Bologna lo scorso 17 ottobre e il cittadino eroe è Massimiliano Sussarello, 55 anni, originario di Sassari.

Per il suo coraggio e il suo senso civico Sussarello è stato premiato oggi dal questore del capoluogo emiliano, Isabella Fusiello, con questa motivazione: “Questo cittadino è un modello per Bologna e un incoraggiamento per gli altri. Potevano girarsi dall'altra parte, invece non lo hanno fatto".

Dal canto proprio, il 55enne ha spiegato: “Non ho avuto tempo di avere paura. Istintivamente penso che non bisogna girarsi dall'altra parte, il mio gesto è stato spontaneo, ho pensato solamente di correre il più velocemente possibile per fermare questa persona".

Con Sussarello è stata premiata anche Larisa Boata, 18enne di origine romena, che sempre il 17 ottobre è intervenuta dopo che una signora di 81 anni, seduta su una panchina, è stata derubata della borsa da un uomo che poi si è dato alla fuga.

