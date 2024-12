Arriva nuovo successo per il coro PopCor di Oristano che ha partecipato alla VI edizione del “Malta International Christmas Choir Festival”, nei giorni 6, 7 e 8 dicembre.

Il coro oristanese, formato da oltre 30 elementi e con un repertorio che spazia dagli anni 30 ai giorni nostri attraverso pop, jazz e musica tradizionale, è stato protagonista insieme ad altri 31 formazioni di diverse nazionalità alla tre giorni di esibizioni nelle più importanti e suggestive chiese dell’isola.

Ciascun gruppo ha presentato liberamente il proprio repertorio, il Festival del resto promuove ed incoraggia il confronto tra culture e tradizioni musicali differenti. Il coro, che ha rappresentato la città di Oristano, ha partecipato con una trentina di elementi tra coristi e musicisti diretti dalla maestra Sara Careddu.

Erano accompagnati al pianoforte dal maestro Fabio Moi e alle percussioni da Giorgio Usai. Per loro tanti applausi e ampi consensi. Si sono fatti apprezzare per il tipo di repertorio molto coinvolgente. Come raccontano i membri del coro, l’occasione ha permesso a tutti un prezioso arricchimento sia dal punto di vista musicale che culturale e umano.

