Trionfo sardo alla World Series of Poker di Las Vegas, con la vittoria del player olianese Paolo Boi, che conquista il bracciale WSOP numero 60, vincendo il “$3,000 No-Limit Hold’em”. Entrando, così, nella storica lista dei giocatori italiani che hanno raggiunto il prestigioso traguardo.

Per Boi, una consacrazione, dopo una gara combattuta per oltre 4 ore, battendo 1773 iscritti da tutto il mondo, che avevano generato un montepremi di $4.733.910. Fino al trionfo alle 5,30 italiane di ieri, contro lo statunitense Noel Rodriguez che aveva iniziato la giornata come chip leader.

Importante il montepremi del barbaricino, con ben $676.900, portando all’Italia il 20esimo bracelet complessivo, nella patria dell’Hold’em. Dando continuità, dopo il nuovo successo del napoletano Dario Sammartino.

«Ancora non me ne rendo conto. Sono stati quattro giorni molto duri», ha detto Boi a fine gara ai giornalisti statunitensi, spiegando poi: «Quando ho chiamato, non mi rendevo conto di aver vinto. Avevo un po' di confusione in mente».

Diversi i commenti e post sui social, elogiando l’impresa del giocatore, fino ad oggi principalmente impegnato in Europa, nel circuito Ept. E per cui da oggi si aprono nuovi e prestigiosi scenari.

