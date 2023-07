Appuntamento con il cinema sardo nel Queensland australiano.

Il 28 luglio, la Società Dante Alighieri di Brisbane (presidente Claire Kennedy) e il circolo Queensland Sardinian Culture Club “Ulisse Usai” (presidente Fausto Zanda” racconteranno la Sardegna attraverso film e letteratura.

Saranno proposti tre cortometraggi e presentati due libri che parlano dell’Isola.

Le pellicole sono “La Venere di Milis” di Giorgia Puliga, “Mammarranca” di Francesco Piras, e “Una splendida felicità” di Simeone Latini.

Sono tratti dalla rassegna “Visioni Sarde”, voluta da Sardegna Film Commission e Cineteca di Bologna e distribuita nel mondo dall'associazione "Visioni da Ichnussa" e dal circolo "A. Gramsci" di Torino.

I libri presentati sono invece “Terra Sarda - Sardinian Home Cooking in Australia” di Gabriella Gommersall – Hubbard, pubblicato dalla Sardinian Cutural Association di Melbourne (SCA), in collaborazioni con le Associazioni sarde di Sydney e Brisbane, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna; e “Sardi in Australia” di Ottavio Olita.

