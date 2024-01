Un musicista sardo in America. Dopo aver raggiunto la Top 10 di Beatport (piattaforma specializzata in musica dance elettronica e funky house) con il suo ultimo lavoro “You’re Simply the Best” basato sul celebre brano di Tina Turner, il deejay e producer Sandro Puddu continua la scalata alla conquista dei palcoscenici internazionali, tra i quali quello di Miami dedicato alla musica elettronica. «Insieme all’etichetta discografica Acetone stiamo portando avanti diversi progetti importanti e ambiziosi – dice l’artista sardo –, da alcuni giorni stiamo collaborando con Radio Studio Più che manda in onda i nostri brani nel programma Stargate».

A marzo Puddu – sempre con la casa discografica Acetone – sarà tra i protagonisti del Winter Music Conference di Miami (in Florida, negli Stati Uniti) considerato a tutti gli effetti il più grande punto d'incontro mondiale dell'industria della musica dance elettronica. Intanto, il suo ultimo brano “Play that game” è presente in tutte le radio nazionali.

Da diverso tempo l’artista originario di Macomer (da alcuni anni risiede a Samugheo in provincia di Oristano) sta scalando le classifiche della house music, genere che dopo un periodo di lieve appannamento si è ripreso lo scettro di musica elettronica più seguita e apprezzata nel mondo. La nuova tendenza si spiega anche con la capacità di sperimentare mostrata da diversi artisti, molti italiani.

