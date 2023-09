Dopo le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo conquistate in diverse parti del mondo, dopo il campionato italiano conquistato nel 2019 in Toscana, il campione di Taekwondo di Settimo San Pietro Pierluigi Tatti parteciperà ai campionati del mondo sempre di Taekwondo in programma nei prossimi giorni a Tampere in Finlandia.

Recentemente il giovane campione di Settimo San Pietro ha partecipato al campionato di Taekwondo ITF Panamericano di Mar del Plata, in Argentina, e conquistato la medaglia d’oro nel combattimento (categoria 63 chili), dando una dimostrazione di classe e di forza.

Tatti, giovanissimo, è da anni al centro dell'attenzione di questo sport con successi colti a ripetizione in Italia e in Europa prima della medaglia d'oro a maggio in Argentina. Ora la nuova esperienza in Finlandia contro i migliori del mondo della specialità.

