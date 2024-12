La Sardinian Cultural Association di Melbourne celebra il suo 37esimo anniversario. L’occasione un evento organizzato domenica 8 dicembre al Centro Assisi dove ha la sede il Circolo sardo locale.

L’appuntamento, accompagnato da un pranzo con menù tipico regionale per 140 persone, anche per festeggiare un anno di grande successo per il Circolo, che ha raccolto un centinaio di nuovi soci, per lo più giovani.

Sono proprio i giovani, capitanati dal Vice Presidente del Circolo, Mauro Sanna, proprietario del caffè-ristorante Pausa Pranzo di Preston, che con le loro energie ed il loro entusiasmo hanno organizzato l’incontro, in accordo con il direttivo del Circolo guidato dal presidente Paolo Lostia.

Per il menù sono stati scelti due giovani chef sardi, residenti a Melbourne ormai da anni: Federico Congiu, executive chef di Di Stasio e proprietario di Parco Ramen, e Andrea Serreli, ex proprietario di Tipico e ora head chef a Central Park Cellars.

I due chef, con l’aiuto di Francesco Giovoni (private catering chef) e Marco Moresco (Unox forni Melbourne) hanno servito un ricco menu composto da 4 antipastini, 2 primi, 2 secondi e dolce. Il maialetto arrosto non poteva certamente mancare ed il tutto è stato accompagnato da Cannonau e Vermentino. In entrata un bicchiere di prosecco gentilmente sponsorizzato da Twelve Bottles Wine, il cui proprietario Ignazio Deiana è prezioso socio del Circolo da tanti anni. Servite anche birra Ichnusa e acqua minerale San Benedetto/Pellegrino.

Per la grande riuscita dell’evento, Lostia ha espresso un ringraziamento speciale a «Marco Fedi Direttore del COASIT, ed in particolare l’ospitalità ed il supporto di Maria Metelli del COASIT, responsabile dell’indipendente centro diurno per adulti di Rosanna che si trova al Centro Assisi», dove si è svolto il pranzo.

Per la prima volta in tanti anni hanno partecipato all’appuntamento neonati – il più giovane Leonardo Giovoni, di 5 mesi - e centenari – Attilio Boi di 102 anni. Al pranzo erano presenti anche cariche importanti della comunità Italiana a Melbourne tra cui Veronica Misciatelli (Camera di Commercio), Elaine Bocchini (COASIT), Barbara Zoroddu, (Witcare), Ciro Fiorini (Inas & Witcare). Una bella sorpresa anche la presenza di Frank Di Iorio, Presidente dell’Abruzzo Club. La giornata all’insegna dei valori e delle tradizioni è stata ripresa dal videografo Michael De Florio (titolare cinergy Media), anche lui socio del Circolo.

«Non potevamo augurarci di meglio – le parole di Mauro Sanna – il pranzo è sicuramente stato un grande successo, la cosa più bella è stato l’entusiasmo, la collaborazione da parte di ognuno dei presenti, giovani e meno giovani. Ringraziamo i veterani del Direttivo per la fiducia ed il supporto ricevuto. Riconosciamo il contributo di tutti, in particolare prima e durante il pranzo, di Giovanna Ruiu - Tesoriera –, Giovanni Chighine - Consigliere, e colui che aveva suggerito di dare carta bianca ai giovani, la consigliera Iole Marino. E ancora Diana Mitrovic e Luisa Lostia al di fuori del direttivo. Ci auguriamo che questo pranzo sia il primo di una lunga serie».

Degno di nota il supporto di coloro che hanno messo a disposizione i magnifici premi della lotteria, in particolare il sostanzioso buono donato dall'amico di lunga data del Circolo Stefano Rassu, titolare di Sardo Sorrento. Così come la commovente nostalgica poesia sul tema del sacrificio degli emigrati sardi, scritta dal padre e ricamata dalla madre della già citata Barbara Zoroddu, donata al Circolo.

