Un tributo a Costantino Nivola e alla collaborazione artistica con l’architetto Le Corbusier è il punto da cui Cristian Chironi ha tratto spunto per ideare una serie di performance che ora si svolgeranno nello Stato di New York tra Springs, New York City e Cold Spring dal 12 al 17 ottobre.

Iniziativa che rientra nel programma biennale del Magazzino Italian Art, iniziato nel 2017 con Walking Sculpture di Michelangelo Pistoletto e proseguito nel 2019 con Marinella Senatore and The School of Narrative Dance.

“New York Drive” è organizzata nell'ambito della mostra “Nivola: Sandscapes”, visitabile al Museo Magazzino Italian Art di Cold Spring fino al prossimo 10 gennaio.

Chironi, nato a Nuoro e cresciuto tra Orani e Ottana, userà per la sua performance una Fiat 127 i cui colori cambieranno di volta in volta e sono ispirati al rapporto tra Nivola e Le Corbusier, nonché a “Untitled (totem)”, uno dei primi totem colorati creati dall’artista.

L’invito al pubblico è quello di salire sull’auto, che cambierà colore a ogni tappa: "Dopo più di quarant'anni - spiega Chironi - ricorderò l'importante viaggio che il nipote di Costantino Nivola fece per lo zio, usando un veicolo dello stesso tipo durante le performance, che si svolgeranno in diversi luoghi. Sono impaziente di incontrare i passeggeri che si uniranno a me in questa serie di passeggiate in auto, di conoscere le loro storie personali e di condividere un'esperienza alla scoperta l'uno dell'altro e delle zone di New York che attraverseremo insieme".

Durante le tappe della performance, l’artista sardo sarà accompagnato da numerosi copiloti, professionisti del mondo dell'arte, galleristi, giornalisti, attivisti, filantropi, studenti e docenti.

