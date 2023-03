Emiliana Scarpa porta ancora una volta la Sardegna sul podio di una competizione internazionale sulla pizza, classificandosi seconda alla prima edizione dell'European Pizza Championship ad Amburgo. La pizzaiola iglesiente ma cagliaritana d’adozione, che lavora presso il ristorante “Sea Flower” a Su Siccu, è stata tra l’altro l’unica donna a partecipare a questa gara.

Conquistare la medaglia d’argento non era affatto scontato, racconta lei stessa: «È stato difficile. Non è semplice confrontarsi in un contesto maschile essendo come questo. Il livello del campionato era alto e ognuno voleva giustamente emergere. Io sentivo una grande responsabilità, quella di portare un buon risultato in Sardegna. Ho avuto da parte della giuria la possibilità di raccontare il progetto che ho portato facendo emergere nel racconto i valori e il cuore della nostra amata Isola».

Anche la pizza che ha presentato, alla quale ha dato il nome di “Armonia”, ha una sua storia dietro. «L’idea nasce da un progetto in itinere: un viaggio alla ricerca dell’equilibrio. Armonia è una parola impegnativa. Trovare l’armonia nella nostra vita frenetica, tra lavoro e famiglia, ma soprattutto in noi stessi, non è facile ma neanche impossibile, ci si può riuscire solo attraverso ricerca e pazienza».

Emiliana Scarpa all'European Pizza Championship di Amburgo (foto Lapenna)

E la sua pizza racconta la Sardegna tramite gli ingredienti scelti: «Fior di latte e pecorino fresco, crema al nero di seppia, anguilla affumicata e aromatizzata alla vernaccia di Oristano. Datterino confit tagliato finissimo, asparago di mare e salvia fritta. Il bordo l’ho spennellato con un infuso di vernaccia e una colata di alici e miele». Non solo: oltre alla pizza, ha preparato anche un cocktail, anch’esso totalmente ideato da lei: «Un gin tonic con basilico e mirto di Myrsine, quindi anche in questo caso ho portato un tocco di Sardegna».

Scarpa ha conquistato il podio anche in altre occasioni: a maggio dell'anno scorso argento al campionato mondiale di pizza a squadre svoltosi a Palermo e, due mesi prima, bronzo al Trofeo Msc Crociere, in giro per il Mediterraneo.

