La Sardegna grande protagonista all'Italian Cheese Awards di Ancona, gli oscar ai migliori formaggi nazionali prodotti con 100% latte italiano.

L'Isola conquista quattro statuette, il massimo riconoscimento, e si classifica con altri tre prodotti tra i migliori tre in Italia. Un vero proprio exploit a partire dal formaggio Maimone del Caseificio Erkiles di Olzai, che fa doppietta con due riconoscimenti: ha conquistato il titolo di Formaggio dell'Anno e il primo premio nella categoria Stagionato oltre 24 mesi.

A Salvatore Demarcus di Pattada è stato assegnato il Premio alla Carriera, mentre il riconoscimento per il miglior derivato del latte è andato alla Ricotta Ducale del Caseificio Antonio Garau dal 1880 di Mandas.

Ottima performance per l'azienda Garau anche con il formaggio pecorino Il Piccolo Giunco, premiato tra i tre migliori d'Italia nella categoria fresco. Stessa posizione per il Casizolu Brau Farm di Antonello Brau di Orotelli nella categoria pasta filata e per il Fiore sardo dop di Salvatore Bussu di Macomer, sempre tra i tre migliori a livello nazionale nella categoria Stagionato 24 mesi.

