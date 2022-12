Importante riconoscimento del Club Unesco di Udine per un giovane artista sardo da anni trapiantato nella Penisola e impegnato come divulgatore della cultura isolana grazie alla sua attività di direttore di coro e polistrumentista virtuoso, concertista e divulgatore di pianoforte e fisarmonica, oltreché organista e arrangiatore.

Mauro Diana Dettori, formatosi artisticamente a Orosei dove ha vissuto in età adolescenziale fino al trasferimento nel Friuli Venezia Giulia, è stato insignito del premo “L’arte e la Pace”, nell’ambito della kermesse “Udine Città della Pace”, organizzata dal locale Club Unesco presieduto da Renata Capria D’Aronco, per l’opera “La speranza nella Pace” realizzata, in parte con materiale di riciclo, mediante la tecnica dell’idro-pittura su carta millesimata e gesso in bassorilievo.

Una personalità poliedrica quella di Mauro Diana Dettori che proprio a Udine ha iniziato la sua carriera formativa e professionale presso il Centro Studi Podresca, prestigioso Istituto noto e apprezzato a livello internazionale per la sua innovativa attività di formazione nell’ambito delle abilità di relazione e comunicazione.

Nel corso della cerimonia l’artista baroniese ha avuto modo di esibirsi quale direttore del Coro “Sonos e Incantos” del Circolo dei Sardi “Montanaru” di Udine.

Un’esecuzione molto apprezzata in particolare dalla Presidente Nazionale dei Centri e Club per l’Unesco, Teresa Gualtieri, presente alla manifestazione assieme al Sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che ha premiato il giovane artista sardo.

Grande soddisfazione per l’amministrazione comunale di Orosei che, per voce della Sindaca Elisa Farris, ha espresso “vivo compiacimento per il talento di un conterraneo che ha saputo eccellere e tenere alto il nome di Orosei e dell’Isola al di fuori dei confini regionali”.

L.P.

