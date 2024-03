La bellezza dei murales sardi è stata protagonista a Varsavia dell’evento “Sardegna in Murales. Galleria d’arte a cielo aperto”, organizzato dall’associazione “Shardana” e in collaborazione con l’Università di Varsavia. Ospiti Pina Monne e Matteo Deiana.

Nel corso dell’appuntamento sono state proiettate le foto e le videoriprese realizzate da Deiana in diversi anni. A commentarle, Pina Monne, che in Sardegna ha creato più di mille murales.

Durante la conferenza ampio spazio è stato dato alle discussioni e alle riflessioni sulla situazione passata e attuale, con domande e interventi del pubblico e degli studenti, affascinati dal lavoro della rinomata artista di Irgoli.

Ad aprire i lavori, il professor Tomasz Skocki, docente del Dipartimento del Corso di Lingua Italiana all’Università di Varsavia, seguito da Alberto Defraia, presidente del circolo “Shardana”, che ha ringraziato la Regione Sardegna, che ha concesso il patrocinio, e tutti i partners.

«Grazie ai nostri ospiti abbiamo passato un bellissimo momento insieme viaggiando per un po' attraverso i pittoreschi paesi della nostra amata Sardegna che sono stati resi ancora più belli dalle opere di Pina Monne – ha detto Defraia -. Migliaia di murales che raccontano la vita degli abitanti, i costumi, le tradizioni sarde, e rappresentano indubbiamente un patrimonio culturale inestimabile presente a cielo aperto e godibile da tutti indistintamente. Fatto che rende la Sardegna unica rispetto ad altre regioni italiane e che grazie anche a questo grande contributo dato dai nostri artisti, come Pina Monne, rende la nostra Isola interessante da visitare, non solo per il suo mare paradisiaco invidiato da tutti. Patrimonio culturale e arte dei murales, come ha dichiarato anche Pina Monne, hanno necessità di essere tutelati adeguatamente per durare nel tempo perché altrimenti sono destinati prima o poi a scomparire».

Al termine della conferenza, i volontari del “Shardana” hanno preparato per i presenti una degustazione di prodotti tradizionali sardi.

