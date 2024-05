La Cantina Trexenta di Senorbì conquista la medaglia d’oro al prestigioso Concorso enologico Grenaches du Monde 2024 di Parigi, affermandosi come eccellenza nella produzione di vini da Grenache. Il premio è stato assegnato al Cannonau di Sardegna doc Baione, frutto della passione della dedizione della cooperativa vitivinicola trexentese.

Il concorso nasce nel 2013 ed è dedicato al vitigno internazionale Grenache, corrispondente francese del nostro Cannonau. Tra gli obiettivi principali del concorso ci sono la promozione di vini di qualità del vitigno Granache e delle sue varietà, ma anche la volontà di incoraggiare la produzione e il consumo internazionale di questi vini.

Il Grenache è un vitigno ampiamente diffuso e produce ricchi vini rossi, in Spagna è conosciuto come Garnacha e in Italia come Cannonau. Ritenuto originario della Spagna, alla fine del XX secolo era il vitigno a bacca nera più coltivato al mondo. Oggi si aggira intorno al settimo ordine gerarchico. Produrre vini molto fruttati e ricchi che possono variare ampiamente nel livello di tannino.

La medaglia d’oro assegnata al doc Baione celebra l’eccellenza e la qualità dei prodotti della Cantina Trexenta, che si conferma tra le migliori aziende produttrici di Grenache a livello mondiale. Il premio al prestigioso concorso di Parigi non è solo un riconoscimento all’indubbia qualità del prodotto, ma anche al lavoro appassionato che la Cantina di Senorbì dedica a ogni fase della produzione. I vini Trexenta sono molto apprezzati non solo in Italia ma anche all’estero. Sono presenti in Francia, Spagna, Inghilterra, Germania, Svizzera, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Olanda, Repubblica Ceca, Lituania. Stati Uniti, Giappone, Canada e Cina.

