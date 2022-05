Il cuore è sempre in Sardegna. E quando c’è di mezzo la sua passione, la corsa, ne approfitta per tornare con piacere nel suo paese d’origine, a Sinnai. Raffaele Floris, 77 anni, è emigrato giovanissimo a Torino per motivi di lavoro.

Domenica scorsa a Monastir si è disputata la gara di corsa “Santa Lucia Janas Country - Ricordando Gino” e lui ha voluto partecipare. Si è classificato al secondo posto nella categoria SM75 su un percorso impegnativo, in parte in sterrato e in parte in asfalto con saliscendi, lungo circa 8,5 chilometri.

"Sinnai resta nel mio cuore – racconta con emozione l’emigrato -. Vivo a Torino ma a Sinnai ci torno spesso: mi trovo sempre a casa, e puntualmente ne approfitto per fare la sgambatura quotidiana e per fare anche qualche gara di corsa. È questa la mia passione – prosegue Floris, tesserato con il Team Marathon Torino – Corro su distanze varie da quarant’anni. Sto ancora bene. Ho ripreso un mese fa a causa di un infortunio alla coscia. Appena ho saputo della gara a Monastir, non ho esitato a contattare il presidente della mia società per iscrivermi. È stata dura sia per il percorso che per il caldo. Sono felice per il secondo posto”.

Si allena tre volte al giorno. "Ho deciso di stare ancora per qualche settimana a Sinnai dove ho casa e parenti: mi alleno in pineta su tracciati di 10 chilometri con quasi 300 metri di dislivello positivo e poi a Santu Barzolu con l’amico ingegnere Agostino Serra. Quando devo fare ripetute vado al Poetto”.

Prossimo impegno?” Voglio fare la gara di Maracalagonis in programma il 3 luglio”.

Da quando è pensione, Floris fa il volontario, a fianco di chi ha bisogno, “e anche a Torino non manco alle gare importanti. Come la StraTorino”.

© Riproduzione riservata