Una vita trascorsa sulle isole: è questo il tratto distintivo di Alex Rossitto, il protagonista della nuova puntata dedicata a I Sardi Nel Mondo.

Nato a La Maddalena 45 anni fa, quando era un bimbo la sua famiglia si è trasferita a Cagliari, zona Sant’Elia, dove è cresciuto. Da ragazzino ha iniziato a lavorare come lavapiatti in un noto hotel, ma la voglia di cambiare e di andare alla scoperta di nuove esperienze lo ha spinto a scegliere i fornelli, e quindi altre località sarde per le varie stagioni.

Nei primi anni del Duemila l’idea di cercare un impiego all’estero. Il caso ha voluto che via internet vedesse un’offerta in Norvegia. Ha fatto le valigie ed è partito.

La sua compagna Sara lo ha seguito poco dopo.

Per Alex in tanti anni di emigrazione molte cose sono cambiate, soprattutto il lavoro. Ora è direttore di un’isola che si chiama Østre Bolærne, e che fa parte di un parco nazionale.

La sua storia nell’intervista andata in diretta sulla pagina Facebook de L’Unione Sarda.

